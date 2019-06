Začela se je mednarodna vojaška vaja Hiter odgovor 2019

Cerklje ob Krki, 7. junija - Od danes do 22. junija bo na ozemlju in v zračnem prostoru Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije potekala vojaška vaja Hiter odgovor 2019. Enote zavezništva iz Francije, Italije, Kanade, Nemčije, Nizozemske, Španije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike se bodo urile v izvajanju zračnodesantnih operacij in zagotavljanju podpore.