Na območju Posavja in Dolenjske usposabljanje belgijskih padalcev

Cerklje ob Krki, 3. septembra - Na letališču Cerklje ob Krki in v njegovi okolici bo do 13. septembra potekalo usposabljanje belgijskih padalcev v skokih z ekstremnih višin. Gre za izjemno zahtevne skoke z višin do 6000 metrov, za katere se uporablja posebna oprema in dodaten kisik. Izvajali jih bodo v dnevnem in nočnem času, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.