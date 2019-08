Do četrtka usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev in vojaških pilotov

Postojna, 26. avgusta - Na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ter na območjih Mirnske doline in Gotenice bo od danes do četrtka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev iz enot Slovenske vojske in tujih oboroženih sil. Usposabljanje bo podpirala 152. letalska eskadrilja Slovenske vojske s parom letal Pilatus PC-9 M Hudournik.