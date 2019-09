Val podnebnih protestov zajel ves svet

pripravili Martina Gojkošek

New York, 20. septembra - Svet so danes zajeli množični podnebni protesti, ki so se odvili na pobudo gibanja mladih Petki za prihodnost. Globalno akcijo je navdihnila mlada švedska aktivistka Greta Thunberg, ki je pred akcijskim podnebnim vrhom ZN nagovorila protestnike v New Yorku. Današnji dan je označila za zgodovinski.