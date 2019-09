O težavah v zdravstvu zaradi poklicnih kompetenc v zdravstveni negi tudi parlamentarni odbor

Ljubljana, 18. septembra - Na zahtevo poslanske skupine NSi bo parlamentarni odbor za zdravstvo razpravljal o organizacijskih težavah, ki so v zdravstvenih zavodih nastale zaradi sprejema poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. V NSi so opozorili, da lahko te težave ogrozijo varnost bolnikov in zdravstvenega sistema v celoti.