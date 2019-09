Ministrstvo v pripravo dopolnitev dokumenta o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi

Ljubljana, 10. septembra - Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da so se na pozive k umiku dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege odzvali z oblikovanjem delovne skupine, ki bo pripravila predlog morebitnih dopolnitev dokumenta. Obenem so zagotovili, da pozorno spremljajo implementacijo dokumenta na terenu.