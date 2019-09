V zbornici in sindikatih zdravstvene nege v bran dokumentu o poklicnih kompetencah

Ljubljana/Šempeter pri Gorici, 17. septembra - Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter sindikati s področja zdravstvene nege so vzeli v bran dokument o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi. Dokument je pripravila stroka in ustrezno rešuje problematiko kompetence medicinskih sester, so prepričani.