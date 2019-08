V vrstah zdravstvene nege opozorila o težavah zaradi poklicnih kompetenc

Ljubljana/Šempeter pri Gorici, 29. avgusta - Poklicne kompetence v zdravstveni negi po oceni sindikata zdravstva ne odražajo dejanskega stanja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih niti glede znanja in usposobljenosti obstoječih zaposlenih niti glede kadrovske zasedenosti. Na težave so so danes opozorile tudi medicinske sestre v enotah intenzivne terapije v šempetrski bolnišnici.