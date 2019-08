V vrstah zdravstvene nege zavrnili očitke zdravniških organizacij glede slabšanja oskrbe bolnikov

Ljubljana, 12. avgusta - V zbornici zdravstvene in babiške nege so zavrnili nedavne kritične izjave predstavnikov koordinacije zdravniških organizacij glede dokumenta o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi. Tudi v sindikatu zdravstvene nege zavračajo očitke, da se nega bolnikov v bolnišnicah slabša na račun diplomiranih medicinskih sester.