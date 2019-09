V BiH prijeli peterico, osumljeno organiziranja tihotapljenja migrantov

Zagreb/Sarajevo, 9. septembra - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes potrdilo, da so v veliki mednarodni policijski operaciji proti organizatorjem tihotapljenja ljudi na severu države prijeli pet oseb. Osumljenci naj bi iz BiH proti Hrvaški in Sloveniji nezakonito prepeljali več deset ljudi, je med drugim navedlo tožilstvo v Sarajevu.