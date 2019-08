Objavljen razpis za sto policistov za nadzor meje

Ljubljana, 21. avgusta - Na spletnih straneh policije in notranjega ministrstva so danes objavili razpis za delovno mesto policist - nadzornik državne meje. Predvidoma bodo zaposlili sto kandidatov, ki se lahko prijavijo do 30. septembra. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas šestmesečnega usposabljanja z izbranimi kandidati bodo sklenjene predvidoma januarja 2020.