Pot za pešce in kolesarje ob Levičnikovi cesti v Novem mestu v nekaj tednih nared

Novo mesto, 17. avgusta - Pot za pešce in kolesarje, ki so jo ob novomeški Levičnikovi cesti oz. tamkajšnji obvoznici in najkrajši cestni povezavi z Belo krajino začeli graditi pred letom, naj bi bila v nekaj tednih nared. Projekt, ki bi ga morali končati maja, so podaljšale rešitve, ki so jih zahtevali upravljavci infrastrukture.