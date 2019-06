Na Novomeškem do jeseni več infrastrukturnih naložb

Novo mesto, 19. junija - V Novem mestu se bodo med počitnicami lotili prenove mestnega Kandijskega mosta, gradnje kanalizacije na Kuzarjevem Kalu in v Prečni ter ureditve vaškega središča v Gabrju. Nadaljevali bodo gradnjo poti za pešce in kolesarje ob Levičnikovi cesti in tam začasno uredili navezavo na križišče v Žabji vasi, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni.