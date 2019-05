V Novem mestu pri gradnji poti ob Levičnikovi cesti zaprtje odcepa proti Ragovem

Novo mesto, 26. maja - V Novem mestu bodo ob gradnji poti za pešce in kolesarje ob izredno prometni Levičnikovi cesti predvidoma v sredo po jutranji konici za promet zaprli izvoz z Levičnikove ceste proti vasi Ragovo. Vzpostavitev zapore in izvedba del bosta odvisni od vremenskih razmer, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni, so sporočili z novomeške občine.