V Novem mestu dodatno ozko prometno grlo

Novo mesto, 7. aprila - V Novem mestu, kjer je obratna enosmerna prevoznost Kandijskega mosta ob le dveh preostalih redno prevoznih mostovih preko Krke dodatno zgostila prometne konice, se od ponedeljka obeta nova prometna ovira. Ob gradnji poti za kolesarje in pešce bodo namreč pri Ločenskem mostu predvidoma do konca maja potrebne zapore in druge prometne prilagoditve.