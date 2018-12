Za večnamensko pot ob novomeški Levičnikovi cesti evropski in državni denar

Novo mesto, 1. decembra - Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko je novomeški občini namenila nekaj manj kot 650.000 evrov podpore za gradnjo poti za pešce in kolesarje ob močno prometni Levičnikovi cesti, ki kot mestna obvoznica predstavlja najkrajšo cestno povezavo z Belo krajino. Štiri petine tega zneska bo pokril evropski kohezijski sklad in preostanek država.