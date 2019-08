Vrtci in šole pri uvajanju manj priljubljenih jedi pogosto popustijo željam otrok

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 13. avgusta - Šole in vrtci pomembno vplivajo na prehrano in zdravje otrok ter mladostnikov. Sadje in zelenjavo otrokom ponudijo pogosto, a otroci zelenjavo vsakodnevno zavračajo. Za uvajanju zdrave hrane šole uporabljajo različne strategije, vendar pri manj priljubljeni hrani pogosto popustijo željam otrok, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).