WHO s prvimi priporočili za fizično dejavnost malčkov

Ženeva, 24. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila prva priporočila za fizično dejavnost otrok do petih let. V njih med drugim odsvetuje izpostavljenost dojenčkov zaslonom ter priporoča "pasenje kravic". Pri WHO ocenjujejo, da priporočila zapolnjujejo praznino v globalnih prizadevanjih pri promociji zdravega načina življenja.