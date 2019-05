Živila z otrokom privlačno embalažo imajo pogosto več sladkorjev, soli in nasičenih maščob

Ljubljana, 30. maja - Raziskava Inštituta za nutricionistiko je pokazala, da ima večina živil, ki na embalaži prikazujejo otrokom privlačne elemente, pogosto več sladkorjev, soli in nasičenih maščob. Hkrati so se otrokom privlačni elementi nahajali tudi na živilih z ugodno hranilno sestavo, kar po oceni inštituta kaže, da so tudi na tem področju možne dobre prakse.