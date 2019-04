Pešbusi še naprej skrbijo za aktiven in varen prihod otrok v šolo

Bled, 15. aprila - Blejski otroci so se v osnovno šolo danes odpravili peš s tako imenovanim pešbusom, ki ga poznajo tudi številni drugi otroci v državi. V program Inštituta za politike prostora je namreč vključenih 66 šol. Program, ki je nadaljevanje in nadgradnja več preteklih projektov, poteka že tri leta in opravljena anketa kaže na zadovoljstvo sodelujočih.