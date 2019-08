Delež prekomerno težkih in debelih fantov ter deklet upada

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 13. avgusta - Trend debelosti otrok se v Sloveniji že nekaj let obrača, delež prekomerno težkih deklet in fantov v zadnjih letih upada. Za zmanjševanje debelosti pri otrocih so nujni sistematični in usklajeni ukrepi, ki vplivajo na bolj zdravo in uravnoteženo prehrano ter povečajo telesno aktivnost otrok, opozarjajo strokovnjaki.