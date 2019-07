Pred svetovnim dnevom hepatitisa akcija brezplačnega anonimnega testiranja na hepatitis C

Ljubljana, 19. julija - Pred svetovnim dnevom hepatitisa, 28. julijem, na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana organizirajo brezplačno, anonimno testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C brez napotnice. Potekalo bo od 22. do 24. julija med 14. do 18. uro. Ta bolezen je po njihovih navedbah popolnoma ozdravljiva, če jo odkrijemo pravočasno.