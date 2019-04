Program cepljenja za letošnje leto z nekaj novostmi

Ljubljana, 29. aprila - Pravilnik o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019, ki je začel veljati v soboto, predvideva nekaj novosti. Med drugim uvaja priporočljivo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke, ki bodo letos dopolnili tri leta, in za odrasle, ki bodo dopolnili 49 let. Financirano bo iz obveznega zavarovanja.