Na NIJZ v času počitnic in dopustov svetujejo odgovorno spolnost

Ljubljana, 1. julija - Poletni čas dopustov in počitnic je predvsem med mladimi povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb, zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) mladim in vsem spolno aktivnim pri spolnih odnosih priporočajo dosledno uporabo kondoma, informiranje o spolno prenosljivih boleznih in odgovorno spolnost.