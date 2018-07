Okužba z virusom hepatitisa C lahko več kot tri desetletja poteka brez bolezenskih znakov

Ljubljana, 19. julija - Hepatitis C je ozdravljiv, hepatitisa B pa je mogoče dobro obvladovati oz. se cepiti proti okužbi, poudarjajo strokovnjaki. Glede na to ni razloga, da v primeru okužbe ne bi poiskali ustrezne pomoči, opozarjajo. Kdor meni, da bi lahko bil okužen, naj se testira, so pozvali.