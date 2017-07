Ob svetovnem dnevu hepatitisov stroka opozarja na porast okužb

Ljubljana, 28. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob današnjem svetovnem dnevu hepatitisov izpostavlja zaščito pred temi virusi in posledice, ki lahko vodijo v odpoved delovanja jeter, raka ali smrt. Predvsem virusni hepatitis C je trenutno najbolj v porastu, smrtnost te bolezni pa je prvič presegla število smrti za posledicami aidsa, ocenjuje stroka.