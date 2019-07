Ukrajinec v kombiju prevažal 18 tujcev in trčil v policijsko vozilo

Novo mesto, 18. julija - Črnomaljski policisti so v sredo ustavili kombi z ljubljanskimi registrskimi oznakami. Voznik, 27-letni državljan Ukrajine, je v kombiju prevažal 18 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Voznik kombija je povzročil še prometno nesrečo, ko je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v policijsko vozilo, so sporočili s PU Novo mesto.