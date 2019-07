V prvi polovici leta več kot 5300 nezakonitih prehodov meje

Ljubljana, 5. julija - Na policiji še naprej zaznavajo trend strmega naraščanja števila nezakonitih prehodov meje. V prvi polovici letošnjega leta so policisti obravnavali 5345 nezakonitih prehodov meje, medtem ko so jih v enakem obdobju lani obravnavali 3633. Opazno je predvsem povečanje števila državljanov Pakistana, Alžirije in Maroka, kaže poročilo policije.