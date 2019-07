Konec tedna več kot 120 nezakonitih prehodov državne meje

Ljubljana/Celje/Novo mesto/Koper, 1. julija - Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje od petka do danes obravnavali okoli 120 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Večino so vrnili hrvaškim varnostnim organom. V Ljutomeru pa so po filmsko sredi ulice prijeli Srba, ki sta v vozilih nezakonito prevažala 15 državljanov Bangladeša.