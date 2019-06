Policisti v zadnjih dneh obravnavali več kot 60 nezakonitih prehodov meje

Ljubljana/Koper/Novo mesto, 17. junija - Policisti so konec tedna na različnih koncih Slovenije obravnavali 61 tujcev in dva voznika, ki so skušali nezakonito vstopiti v Slovenijo. Devetnajst tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito, nekaj so jih vrnili hrvaškim varnostnim organom, za nekatere postopki še niso zaključeni. Voznikoma, ki sta prevažala tujce, so odvzeli prostost.