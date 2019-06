Policisti prijeli več kot 50 migrantov in dva organizatorja prehodov meje

Ljubljana/Novo mesto/Celje/Koper, 11. junija - Policisti so v zadnjem dnevu med opravljanjem nalog varovanja državne meje prijeli več kot 50 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Največ dela so imeli policisti celjske, ljubljanske in novomeške policijske uprave. Policisti so med drugim odkrili tudi dva organizatorja nedovoljenih prehodov, ki se bosta srečala s preiskovalnim sodnikom.