V prvih petih mesecih letošnjega leta več kot 4300 nezakonitih prehodov meje

Ljubljana, 19. junija - Policija še vedno zaznava trend strmega naraščanja nezakonitih prehodov državne meje. Medtem ko so v prvih petih mesecih lani obravnavali 2590 nezakonitih prehodov, so jih v enakem obdobju letos že 4313, kar pomeni 66,5-odstotno povečanje. Najpogosteje so policisti obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Maroka, kaže poročilo policije.