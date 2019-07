Posavci vodilni pri mednarodnem projektu izboljšave industrijskih inovacijskih ukrepov

Krško, 6. julija - Nadzorniki evropskega programa Interreg so ob podpori vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega kot vodilnemu partnerju nedavno potrdili triletni mednarodni projekt izboljšave inovacijskih ukrepov Inno Industry. Zanj so odobrili nekaj manj kot poldrugi milijon evrov denarne podpore.