V Posavju svetovalna pisarna za ohranjanje vodnih virov

Krško, 15. februarja - Krška občina in partnerji so na Sremiču podpisali sporazum o delovanju in financiranju potujoče svetovalne pisarne, ki bo te dni začela delovati v okviru medobčinskega projekta učinkovitega čiščenja odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov Varuj vodo. Gre sicer za skoraj 200.000 evrov vreden projekt, podprt s skoraj 140.000 evri evropskega denarja.