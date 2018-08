V Posavju prvi koraki za povezavo območne turistične ponudbe

Krško, 28. avgusta - Krška Regionalna razvojna agencija Posavje je danes pripravila uvodno srečanje ključnih turističnih ponudnikov turističnega območja Čatež in Posavje, s čimer so naredili prve korake k tesnejši povezavi tamkajšnje turistične ponudbe. Stavijo predvsem na večjo povezanost Term Čatež in malih lokalnih ponudnikov.