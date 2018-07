Posavci stavijo na modro frankinjo - žametno vino Posavja

Sevnica, 22. julija - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je sevniškemu javnemu Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti potrdila partnerski projekt Modra frankinja - žametno vino regije Posavje. Namen 22-mesečnega projekta je ustvariti nova delovna mesta in modro frankinjo uveljaviti kot značilno žametno vino Posavja.