Odbor DZ zavrnil predlog zamika enotne tobačne embalaže

Ljubljana, 1. julija - Člani odbora DZ za zdravstvo so danes s šestimi glasovi za in osmimi proti zavrnili predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, s katerim bi med drugim uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke zamaknili za tri leta. Razpravo so zaznamovala predvsem opozorila številnih organizacij, da bi odlog pomenil škodo javnemu zdravju.