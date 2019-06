Nevladni organizaciji s pismom podpore spremembam zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Ljubljana, 13. junija - Nevladni organizaciji Inštitut Libertas in Fruma Institute sta danes z odprtim pismom izrazili podporo poslancem DZ, ki so vložili predlog spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Po oceni nevladnikov pri spremembah ne gre za vprašanje za ali proti tobaku, ampak za zaščito slovenskih gospodarskih interesov in financ.