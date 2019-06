Vlada ne podpira odloga uvedbe enotne embalaže za tobačne izdelke in uvedbo tobačnega sklada

Ljubljana, 27. junija - Vlada ne podpira predloga spremembe zakona, ki bi za tri leta zamaknila uvedbo enotne tobačne embalaže in uvedbo tobačnega sklada. V Sloveniji imamo sodoben zakon, ki celovito ureja področje nadzora nad tobakom, predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže pa bi pomenil rušenje celovitega nabora uveljavljenih in učinkovitih ukrepov, so prepričani.