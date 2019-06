V vrstah zdravstvenih organizacij ostro nasprotovanje zamiku uvedbe enotne tobačne embalaže

Ljubljana, 27. junija - V organizacijah s področja zdravstva, med katerimi so NIJZ, onkološki inštitut, klinika Golnik, društva za boj proti raku in Državni program za obvladovanje raka, ostro nasprotujejo zamiku uvedbe enotne tobačne embalaže in pozivajo poslance, naj predloga ne podprejo. Prepričani so, da bi zamik imel škodljive posledice za zdravje državljanov.