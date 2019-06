KPK uvedla postopek glede predlaganih sprememb tobačnega zakona

Ljubljana, 14. junija - KPK je prejela informacijo, da je pri pripravi predloga spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki so ga v DZ vložili poslanci, prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona. Zato je na lastno pobudo uvedla preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga.