Vlada v DZ pošilja predlog zakona o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave

Ljubljana, 12. junija - Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki ga v obravnavo v DZ pošilja po nujnem postopku. Po predlogu bi se do iz narave odvzelo 200 medvedov in 11 volkov.