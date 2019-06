Izzivi na trgu dela tesno povezani z več področji

Ljubljana, 11. junija - Na trgu dela je kljub izboljšanju razmer ostalo veliko izzivov, ki so se od problematike brezposelnosti premaknili k pomanjkanju delavcev. Ta in podobne problematike kličejo po usklajenem iskanju rešitev, pri katerih se je treba ozreti širše, saj so izzivi na trgu dela tesno povezani z ostalimi področji, so poudarili sodelujoči na okrogli mizi.