Dolgotrajna brezposelnost upada, a izzivi ostajajo

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 17. maja - Brezposelnost v Sloveniji že nekaj časa upada. Trend je ugoden tudi za dolgotrajno brezposelne, a njihova skupina še vedno predstavlja 52 odstotkov vseh brezposelnih. V najslabšem položaju so starejši, ki so ob tem še slabše izobraženi in fizično omejeni. Prav dolgotrajna brezposelnost je eden glavnih izzivov ministrice za delo Ksenje Klampfer.