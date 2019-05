Problematika gostinskega kadra v turizmu se stopnjuje

pripravili Martina Gojkošek in Lilijana Pušnik-Čede

Ljubljana, 21. maja - Problematika pomanjkanja gostinskega kadra v slovenskem turizmu je trajnega značaja, z gospodarsko rastjo in zmanjševanjem števila brezposelnih v državi pa se le še stopnjuje, pravijo na gospodarskem ministrstvu. Redki so delodajalci, ki se zavedajo, kako zelo je pomembno, da zaposlijo kakovosten in izobražen kader, pa menijo v sindikatu.