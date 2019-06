Sloveniji iz Bruslja znova pozivi k reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojnin

Bruselj, 5. junija - Evropska komisija je danes Slovenijo znova pozvala k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju, k reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema in trga dela ter k izboljšanju poslovnega okolja in izvedbi privatizacij. Svetuje ji tudi, naj naložbeno politiko osredotoči na inovacije, energetsko tranzicijo in okoljsko infrastrukturo.