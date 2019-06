Obrtniki do kadrov tudi prek tehniških dni v osnovnih šolah

Duplek, 2. junija - Da bi prišla do ustreznih kadrov, podjetja nagovarjajo že osnovnošolce. Pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor so se v okviru projekta SPOT Svetovanje Podravje odločili, da na osnovnih šolah pripravijo Tehniške dneve, na katerih obrtniki in podjetniki predstavljajo šolarjem svoje poklice. Poudarek je seveda na deficitarnih poklicih.