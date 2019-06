Ustavno sodišče: Uredba o DPN za odsek Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo

Ljubljana, 5. junija - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo. S tem se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali.