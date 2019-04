Za poslanca NSi Reberška trasa ceste Šentrupert-Velenje vsiljena

Arja vas, 12. aprila - Poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki si je danes s poslancema Željkom Ciglerjem iz Levice in Francem Roscem iz SDS ogledal trasi hitre ceste od Šentruperta oz. Arje vasi do Velenja, je ocenil, da je trasa od Šentruperta do Velenja vsiljena. To traso bi gradili šest let, traso od Arje vasi do Velenja pa leto in pol, je Reberšek povedal za STA.