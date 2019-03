Na Ravnah na Koroškem tudi o financiranju hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec

Ravne na Koroškem, 6. marca - Na današnjem sestanku na temo severnega dela tretje razvojne osi so udeleženci govorili tudi o financiranju gradnje hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec. Pri tem je odprtih še nekaj vprašanj glede virov. Vpleteni so sicer po sestanku izrazili zadovoljstvo, ker projektiranje in aktivnosti na terenu potekajo skladno z načrti.